Массовые казни и бомбардировки населенных пунктов в Украине могут быть квалифицированы как военные преступления

В ООН получили подтверждения об убийствах гражданских лиц в городах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, которые в конце февраля и начале марта находились под контролем Вооруженных сил Российской Федерации*.

Эксперты ООН побывали в Буче возле Киева. Они сообщают об убийствах, телах со следами пыток и о массовых казнях. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что многие действия, совершенные на территории Украины, могут быть приравнены к военным преступлениям.

В Украине – гуманитарная катастрофа

Российское вторжение, начавшееся почти два месяца назад, привело к тому, что Украина, как сказала Мишель Бачелет, оказалась в состоянии гуманитарной катастрофы, разрушившей жизни людей в стране и за ее пределами.

Она призвала все стороны соблюдать международное гуманитарное право, в частности правила ведения боевых действий, заявив, что за последние восемь недель оно не просто игнорировалось, а полностью отвергалось.

Неизбирательные обстрелы

– Вооруженные силы Российской Федерации осуществляли неизбирательные обстрелы и вели бомбардировки населенных пунктов, убивая гражданских лиц и разрушая больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры. Такие действия могут быть квалифицированы как военные преступления, – заявила главная правозащитница ООН.

Она напомнила о трагическом инциденте, произошедшем восьмого апреля в подконтрольном правительству Краматорске, когда был обстрелян железнодорожный вокзал, что привело к гибели 60 гражданских лиц. Еще 111 человек получили ранения. Этот случай, по словам Бачелет, является примером грубейшего нарушения основных принципов гуманитарного права.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала также возможное применение оружия неизбирательного действия вооруженными силами Украины на востоке страны, что привело к гибели или ранению гражданских лиц и повреждению объектов гражданской инфраструктуры.

Убийства и ранения

С 24 февраля до полуночи 20 апреля Миссия ООН зарегистрировала и проверила 5 264 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 2 345 погибших и 2 919 раненых.

– Мы знаем, что фактические цифры будут намного выше, когда станут известны ужасы, которые творились в районах интенсивных боевых действий, таких как Мариуполь, – сказала руководитель Управления ООН по правам человека. Она добавила, что растут «масштабы выявляемых внесудебных казней гражданских лиц, совершенных в районах, ранее оккупированных российскими войсками».

В ООН призвали обеспечить сохранность улик и достойно обращаться с останками погибших, а также оказывать психологическую помощь пострадавшим и родным жертв.

Во время посещения Бучи девятого апреля эксперты ООН по правам человека задокументировали незаконные убийства, включая внесудебные казни, около 50 гражданских лиц.

– Практически каждый житель Бучи, с которым беседовали наши коллеги, рассказывал нам о гибели родственника, соседа или незнакомого ему человека. Мы знаем, что для того, чтобы раскрыть все то, что там произошло, необходимо провести гораздо большую работу. И мы также знаем, что Буча – не единичный случай, – сказала Верховный комиссар.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине получила более 300 заявлений об убийствах мирных жителей в городах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, находившихся под контролем российских вооруженных сил в конце февраля и начале марта.

Верховный комиссар напомнила, что умышленные убийства и массовые казни также могут быть приравнены к военным преступлениям.

Она рассказала, что ООН расследует случаи обстрелов больниц и школ. По ее словам, на сегодняшний день зафиксировано 114 нападений на медицинские учреждения, однако реальная цифра, скорее всего, значительно выше. В ряде осажденных городов и поселков выросла смертность среди гражданского населения в силу отсутствия доступа к медицинской помощи.

– По нашим оценкам, по меньшей мере три тысячи мирных жителей умерли из-за того, что не могли получить медицинскую помощь из-за боевых действий и их последствий. Речь здесь идет и о случаях, когда члены российских вооруженных сил вынуждали людей находиться в подвалах или запрещали им покидать свои дома в течение нескольких дней или недель, – сказала Бачелет.

Сексуальное насилие: ООН получила 75 заявлений

Верховный комиссар сообщила, что в ее офис поступают сообщения о сексуальном насилии со стороны военнослужащих российских вооруженных сил в Украине в отношении женщин, мужчин, девочек и мальчиков. На сегодня эксперты мониторинговой Миссии ООН получила 75 заявлений о таких преступлениях. Большинство из них поступило из Киевской области.

Миссия расследует каждое обвинение. Задача эта – непростая, поскольку многие «выжившие не хотят или не имеют возможности быть проинтервьюированы».

Незаконные задержания

В районах, контролируемых российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными формированиями, широкое распространение получила практика задержания гражданских лиц. С 24 февраля Миссия ООН зафиксировала 155 таких случаев. В числе задержанных – местные чиновники, журналисты, активисты, правозащитники и другие лица. Некоторые из них подвергались пыткам или жестокому обращению, их оставляли без еды и воды или держали в переполненных помещениях. Пять жертв насильственных исчезновений были впоследствии найдены мертвыми.

Мониторинговая Миссия ООН получила также информацию о предполагаемых произвольных задержаниях с лишением связи с внешним миром украинскими вооруженными силами.

Эта бессмысленная война должна прекратиться

– На сегодняшний день, подводя итоги своей работы, мы подробно описали ужасающие случаи нарушений, совершенных против гражданских лиц. Эта бессмысленная война должна прекратиться. Это – главное, – сказала Верховный комиссар.

Необходимы четкие инструкции комбатантам

Однако, «поскольку никаких признаков ослабления боевых действий нет», важно, как сказала главная правозащитница ООН, чтобы все стороны конфликта дали четкие инструкции своим комбатантам строго соблюдать международное гуманитарное право. Она напомнила, что нельзя обстреливать гражданские объекты, выбирать в качестве целей мирных жителей, убивать их преднамеренно, совершать акты сексуального насилия, подвергать людей, в том числе военнопленных, пыткам.

– Необходимо гуманное обращение с гражданскими лицами, заключенными и другими лицами, не участвующими в боевых действиях, – подчеркнула Мишель Бачелет, отметив, что поступают сообщения о пытках, жестоком обращении и массовых казнях, совершенных всеми воюющими сторонами.

Обе стороны, по ее словам, «разместили в сети многочисленные видеоролики, на которых явно изображены запугивания, допросы, пытки и даже убийства военнопленных».

– Командующие вооруженными силами должны разъяснить своим бойцам, что любой, кто признан причастным к таким нарушениям, будет привлечен к ответственности, – сказала Бачелет.

Необходимо провести расследования всех нарушений

Верховный комиссар призвала стороны в конфликте расследовать все нарушения прав человека и международного гуманитарного права, предположительно совершенные их гражданами, вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами.