 

Из-за санкций фонтаны Петергофа не будут работать в 2022 году

22.04.2022, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Администрация Петергофа выпустила официальное заявление о том, что фонтаны музея-заповедника в 2022 году не будут запущены из-за введённых ЕС и Украиной санкций. 

“К сожалению, в этом году петергофские фонтаны работать не будут. Ещё с советских времён, мы использовали харьковские насосы “Водолей”, часть из которых в 2010 была заменена на австрийские агрегаты. После 2014 мы проводили модернизацию, но основа системы всё равно осталась австро-украинской”, – заявила заместитель директора музея Дмитрий Ардель.

Как сообщил наш источник в министерстве культуры, две недели назад в Петергофе состоялся неудачный запуск системы фонтанов. В ходе проверки оборудования было установлено, что украинские насосы и австрийские насосные станции были выведены из строя дистанционно и ремонту не подлежат. По оценкам экспертов, для восстановления всех фонтанов потребует не менее двух лет и порядка 500 миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Археологи нашли таинственную “темную землю” на территории древнеримской Виндоланды

23.05 / Володин оценил ситуацию с рекламой на YouTube: Это жадность

19.02 / Мнение: Донбасский психоз?

19.08 / Дмитрий Киселëв проведëт серию мастер-классов для белорусских журналистов

21.09 / Мнение: Обвиняя жертву – школьная травля

30.09 / Источник: Кремль ввел двухнедельный карантин для доступа к Путину

20.04 / Мнение: И тебя посчитают…

26.01 / В Думе предложили усилить наказание за фейки с полицейской формой

15.02 / Дочь Анастасии Волочковой начала музыкальную карьеру

12.07 / Политолог Дзермант о судьбе Донбасса: Нужно искать ключи к Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика