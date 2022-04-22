Из-за санкций фонтаны Петергофа не будут работать в 2022 году

Администрация Петергофа выпустила официальное заявление о том, что фонтаны музея-заповедника в 2022 году не будут запущены из-за введённых ЕС и Украиной санкций.

“К сожалению, в этом году петергофские фонтаны работать не будут. Ещё с советских времён, мы использовали харьковские насосы “Водолей”, часть из которых в 2010 была заменена на австрийские агрегаты. После 2014 мы проводили модернизацию, но основа системы всё равно осталась австро-украинской”, – заявила заместитель директора музея Дмитрий Ардель.

Как сообщил наш источник в министерстве культуры, две недели назад в Петергофе состоялся неудачный запуск системы фонтанов. В ходе проверки оборудования было установлено, что украинские насосы и австрийские насосные станции были выведены из строя дистанционно и ремонту не подлежат. По оценкам экспертов, для восстановления всех фонтанов потребует не менее двух лет и порядка 500 миллионов рублей.

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