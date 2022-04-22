 

Выпускающие продукцию Zewa, Libresse и Libero фабрики продолжат работу в России

22.04.2022, 16:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шведский производитель средств личной гигиены, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, рассматривает все варианты ухода из России, включая продажу бизнеса, но сами фабрики продолжат работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

«Точный способ выхода еще не определен и будет подробно разработан в рамках начатой работы. Essity рассмотрит все варианты, включая продажу», – цитирует пресс-служба слова гендиректора Essity в России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что параллельный импорт не рассматривается. Сами фабрики продолжают работать в обычном режиме, а российские сотрудники будут получать заработную плату до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение. Продолжается и продажа продукции.

Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

Копания ранее сообщала об уходе с рынка России,  так как ее активы в стране обесценились на 150 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Нижегородского стрелка искали беспилотниками с тепловизорами

28.09 / В Бурятии в рамках нацпрограммы построят более 200 соцобъектов

18.09 / Le Monde – «глоток свежего воздуха» для ЕС — эксперты призывают к созданию франко-немецкой федерации

18.09 / Выборы в РФ сподвигли Украину ввести новые санкции

13.03 / В Киеве не исключили развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе

31.05 / Комаровский: Коронавирус никуда не отступает, он ждет удобной ситуации. Она придет в октябре

12.01 / Языковой омбудсмен Украины не наложил ни одного штрафа в 2021 году

04.10 / Кремль назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах

01.03 / Партизанская деятельность в оккупированном Крыму невозможна – Чубаров

10.01 / Папа римский призвал найти решение для прекращения войны в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика