Выпускающие продукцию Zewa, Libresse и Libero фабрики продолжат работу в России

Шведский производитель средств личной гигиены, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, рассматривает все варианты ухода из России, включая продажу бизнеса, но сами фабрики продолжат работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

«Точный способ выхода еще не определен и будет подробно разработан в рамках начатой работы. Essity рассмотрит все варианты, включая продажу», – цитирует пресс-служба слова гендиректора Essity в России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что параллельный импорт не рассматривается. Сами фабрики продолжают работать в обычном режиме, а российские сотрудники будут получать заработную плату до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение. Продолжается и продажа продукции.

Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

Копания ранее сообщала об уходе с рынка России, так как ее активы в стране обесценились на 150 млн долларов.

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