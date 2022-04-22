Нидерланды решили отказаться от российских энергоресурсов к концу года
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Нидерланды намерены стать независимыми от российского газа, нефти и угля к концу 2022 года, сообщил министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен.
Он заявил, что для достижения поставленной цели страна «намерена сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других стран», отметил он по итогам заседания кабинета министров, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти.
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