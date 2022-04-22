 

Нидерланды решили отказаться от российских энергоресурсов к концу года

22.04.2022, 16:28, Новости дня
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Нидерланды намерены стать независимыми от российского газа, нефти и угля к концу 2022 года, сообщил министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен.

Он заявил, что для достижения поставленной цели страна «намерена сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других стран», отметил он по итогам заседания кабинета министров, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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