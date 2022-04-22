 

Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины идут медленно

22.04.2022, 16:27, Новости дня
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Переговоры российской и украинской сторон проходят медленно, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговорах с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

«Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг нее. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговорах», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что некоторые украинские заявления говорят о том, что Киеву переговоры уже не нужны.

«А про то, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой», – добавил Лавров.

Ранее директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук Российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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