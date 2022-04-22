 

Электронные сигареты повышают риск хронических болезней легких

22.04.2022, 16:19, Разное
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Пар от электронных сигарет является таким же опасным для здоровья человека, как и дым от классического табака. К такому выводу пришли ученые в результате недавней исследовательской работы.

Эксперты провели анализ влияния табачного дыма и пара от электронных сигарет на организм человека. Оказалось, что эти раздражители существенно повышают уровень маркера интерлейкин-8, появляющегося при развитии различных воспалительных процессов. Также пар и дым способствуют развитию бактерий и замедляют образование биологических мембран, которые создают в клетках особые условия, противодействующие попаданию в них инфекционных патогенов.

Табачный дым и пар от электронных сигарет приводят к развитию хронических воспалительных процессов в легких, поэтому ученые призывают людей бороться с вредными привычками, а не заменять один вредный компонент другим.



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