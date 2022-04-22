 

Мнение: СЕГОДНЯ – СТРИМ!!

22.04.2022, 16:10, Разное
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Как уже заведено – по пятницам, в 8.15 вечера! Жду всех желающих задать вопросы и обсудить события на Украине, а также всё то, что с нами происходит. Основной темой стрима на этот раз я хотел бы сделать вопрос, который часто задают – “Неужели так можно обходиться с ядерной державой”. Тут на самом деле целый комплекс вопросов, определяющих непреходящую странность всего происходящего – начиная с того, что никто до сих пор не может понять ни целей и смысла “операции”, ни условий, при которых она будет прекращена, ни ее реальных бенефициаров. Ясно лишь, что среди тех, кому эта “война – мать родна” – точно не Россия, которая по ее итогам почти наверняка прекратит свое существование.

Но что будет ВМЕСТО?? Ведь есть же кажущаяся бесспорной поговорка – “Никогда так не было, чтобы совсем никак не было”?!

Итак, жду всех вечером на своем канале – https://www.youtube.com/channel/UCTxcsW2O7CpY2qunbtMAKaw.

Источник: Размышления вольного социолога



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