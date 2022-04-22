 

Мнение: Удаленное сообщение

22.04.2022, 15:45, Разное
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Пишут, что данное сообщение было удалено из ленты. Если это так, то по всей видимости, это связано с озвученными в нем потерями.

В общем-то, примерно похожие данные враги озвучивали и ранее. Неудивительно, что 200-тысячная группировка не в состоянии выполнить поставленные руководством задачи – к невозвратным потерям и без вести пропавшим нужно добавить еще и санитарные потери. Столь скромная группировка и столь масштабные цели входят в непреодолимое друг по отношению к другу противоречие.

ПС. "Ридовка" через некоторое время сообщила, что ее страница была взломана и к данному сообщению она отношения не имеет.

Источник: Эль Мюрид



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