 

Макфол – поддержка Украины в битве за Донбасс отвечает стратегическим интересам США

22.04.2022, 15:25, Разное
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Вашингтону необходимо активно помогать Киеву в битве за Донбасс. Такое мнение в интервью MSNBC высказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол. На его взгляд, Америка должна добиться победы ВСУ в регионе, поскольку это соответствует её «моральным и стратегическим интересам».

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в Москве: Я говорил с украинцами. Они готовы сражаться. Они собираются биться до конца. Но им нужно больше оружия. Они постоянно об этом говорят. Президент Зеленский постоянно говорит об этом.

И, на мой взгляд, у Соединённых Штатов есть моральный интерес помочь им остановить наступление Путина. Но, кроме того, я считаю, что мы должны так поступить в наших интересах безопасности.

Скажу совсем просто: если Путин победит в Донбассе и получит стимул для дальнейшего продвижения на Украине, то это будет угрожать нашим союзникам по НАТО. Напротив, если он проиграет в Донбассе или окажется в патовой ситуации, то это успокоит наших союзников.
 
И поэтому, по моему мнению, у нас есть значительный стратегический интерес, чтобы помочь украинцам одержать победу в Донбассе.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2022 года.  



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