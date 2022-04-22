Вышедшая на свободу рептилия спровоцировала неестественное явление (видео)

Хозяин снял на видео двух своих питомцев, которые вытворяли необъяснимые вещи. На кадрах опубликованного ролика кот с вытаращенными глазами сидит в аквариуме и смотрит на рептилию.

Как получилось, что кот облюбовал жилище игуаны, которая была довольно внушительных размеров, не понятно. Но очевидно, что кот был шокирован произошедшим. Он непрерывно смотрел на рептилию испуганными глазами.

Хозяин питомцев удачно подобрал к происходящему на кадрах музыку. Получился настоящий блокбастер. Видео набрало более 3,2 миллионов просмотров. Многие пользователи сети попросили автора ролика рассказать о том, что было дальше.