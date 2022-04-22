Макрон предупредил о последствиях отказа от российского газа в ЕС

Отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Ouest-France.

«Мы не увидим последствий отказа от российского газа этим летом, однако мы не сможем не увидеть последствия зимой», – цитирует ТАСС Макрона.

Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в Евросоюз (ЕС) российских газа и нефти.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна якобы не нуждается в российском газе.

Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.

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