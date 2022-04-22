Джонсон сообщил о планах Лондона отправить танки в Польшу
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Британские власти намерены отправить танки в Польшу в связи с событиями на Украине, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам визита в Индию.
«Мы отправляем танки в Польшу, чтобы они (польское руководство – прим. ВЗГЛЯД) могли направить свои Т-72 на Украину», – передает его слова ТАСС.
Джонсон считает, что ВСУ могут выполнить поставленные перед ними задачи в Донбассе, поэтому Британия считает необходимым увеличить военную помощь киевским властям и нарастить санкционное давление на Москву.
Ранее Джонсон заявил, что в Великобритании проходят подготовку десятки украинских солдат, они учатся пользоваться бронетранспортерами, также британские военные обучают украинцев в Польше, там они учатся использовать зенитные ракеты.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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