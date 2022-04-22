Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Доступ к игровому сайту S.T.A.L.K.E.R. 2 ограничен, следует из сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Сообщается, что доступ к сайту ограничен по требованию Генпрокуратуры России, так как сайт содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, передает ТАСС.

Ранее ведомство ограничило доступ к сайту украинской студии GSC Game World («Джи-эс-си гейм ворлд»), разработавшей серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks. Сама студия GSC Game World сообщала о приостановке продаж в РФ и Белоруссии.

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