 

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

22.04.2022, 15:00, Новости дня
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Доступ к игровому сайту S.T.A.L.K.E.R. 2 ограничен, следует из сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Сообщается, что доступ к сайту ограничен по требованию Генпрокуратуры России, так как сайт содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, передает ТАСС.

Ранее ведомство ограничило доступ к сайту украинской студии GSC Game World («Джи-эс-си гейм ворлд»), разработавшей серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks. Сама студия GSC Game World сообщала о приостановке продаж в РФ и Белоруссии. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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