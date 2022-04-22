 

Мнение: Почему Кадыров опоздал?

22.04.2022, 14:57, Разное
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Стране показали доклад министра обороны президенту России о ходе спецоперцаии на Украине. Шойгу доложил Путину о ситуации в Мариуполе.

«Вооружёнными Силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобождён Мариуполь» – отрапортовал Шойгу, но добавил: «Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь».

Сообщение о докладе Шойгу Путину появилось в 10 утра 21 апреля. А вот в Telegram-канале Рамзана Кадырова текст о ситуации в Маиуполе появился лишь к вечеру 21 апреля , в 20:25.

Глава Чечни написал: «Сотрудники чеченских силовых подразделений под грамотным командованием моего дорогого БРАТА, ответственного в Мариупольском направлении Адама Делимханова, наряду с российскими военнослужащими и бойцами ДНР отработали на высшем уровне, город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината «Азовсталь», которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория.Остатки нациков блокированы под толщей бетона и железа на территории завода, и я уверен, что эти стены – последнее, что они увидят в своей жизни».

Похоже, что Рамзан Кадыров сильно удивился, узнав про рапорт Шойгу Путину об «освобождении Мариуполя». Сам-то город уже не первый день под контролем подразделений, задействованных в спецоперации, о чем не раз писал Кадыров. А вот установить контроль над территорией «Азовстали», похоже, удастся не очень скоро.

Не знаю, как Путин, но Шойгу с Кадыровым, думаю, прекрасно понимают, что бои за «Азовсталь» могут затянуться на месяцы. В свое время куда менее приспособленный для обороны донецкий аэропорт украинские военные удерживали с мая 2014 года по январь 2015-го.

Но после доклада Шойгу «обосвобождении Мариуполю» Кадырову ничего не оставалось, как написать о том же. Поэтому-то и припозднился глава Чечни с новостью о победе в Мариуполе.

Скриншот с видеозаписи  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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