Представлен робот, который умеет адаптироваться к ситуации

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22.04.2022, 14:50, Разное
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Специалисты из Технологического университета Чалмерса сообщили, что они создали новую систему на основе искусственного интеллекта, которая обладает повышенной гибкостью при выборе наиболее эффективных способов решения поставленных задач.

Все знают, что роботы используются в тех сферах, где необходимо выполнение шаблонных действий. Отклониться от инструкций машины не могут, поэтому их взаимодействие с людьми сильно ограничено.

Недавно специалисты разработали новый алгоритм, который позволяет сделать роботов более гибкими. Искусственный интеллект обучили на примере добровольцев, выполняющих одно и то же действие различными способами в виртуальной среде.



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