 

Мнение: Несвятая простота

22.04.2022, 14:45, Разное
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Есть в ФБ умные и тонкие женщины! Катя Пебел, учительница английского, пишет:

“Главное, все это подаётся под таким соусом, будто бедный несчастный интеллигент в мамкиной кофте долго со всеми договаривается, терпеливо ждёт, а потом его кидают, и ему ничего не остаётся, как защищаться.
Это как если бы – прихожу я к соседу и прошу отдать мне гараж.
– Ну зачем тебе гараж, – говорю. – У тебя все равно машина старая, скоро сгниет. Отдай, пожалуйста, гараж. Мне нужнее.
Сосед, ясное дело, вертит пальцем у виска. Я жду неделю. Канючу. Жду месяц. Жду три месяца. Потом ночью поджигаю дом соседа, и когда он выбегает в одних трусах с кошкой в руках, говорю:
– Не, ну я пыталась договориться, но ты меня достал (КАТЯ ПЕБЕЛ).

Психологически всё очень точно. Уверен, что большинство народонаселения, прочтя этот текст, ДАЖЕ НЕ УЛОВИТ САРКАЗМ. Простодушно отметит – “ну да, так и есть. А что такого?”

Это и называется бытовая психопатия.

Источник: Размышления вольного социолога



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