Мнение: Претензии недружественного государства

В ответ на очередные японские территориальные претензии связанные с заявлениями о том, что Южные Курилы являются "незаконно-оккупированными" Россией, Кремль заявил, что все 4 острова на которые претендует Япония являются неотъемлемой частью РФ.

Также Япония была названа недружественным государством.

В свете текущих реалий пора бы денонсировать декларацию 1956-го года, которая предусматривала возможность передачи Японии двух островов при заключении мирного договора. На текущем этапе, она уже напрямую противоречит Конституции РФ и позиции военно-политического руководства страны.

Также стоит помнить, что Япония является неполностью субъектным государством, находящимся в состоянии военно-политической зависимости от США, в условиях фактически продолжающейся с 1945-го года оккупации территории Японии американскими войсками. В этой связи, любая уступка Японии де-факто является уступкой США.

Свой шанс на 2 острова по декларации 1956-го года Япония упустила, пытаясь получить 4. Теперь этот поезд ушел. Надо лишь закрыть эту дверь окончательно, ликвидировав документ, который создавал основу для таких переговоров.

—