 

Оправдываться унизительно – Личное мнение

22.04.2022, 14:30, Разное
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Дочь бывшего министра образования и активная пропагандистка капусты Ирена Понарошку вдруг обнаружила, что Иван Ургант спокойно себе проживает в Москве.


Фото: Соцсети

Что ж ты, Ваня, не скажешь, что находишься дома, спросила Зелёная богиня. Ваня ответил: потому что оправдываться — это унизительно.

И действительно, говорят, что Ургант в самом деле в Москве. Дом продал из-за плесени, но на работе каждый день появляется.

Слетал в Израиль на несколько дней. Вернулся тихо. Занимается своими делами, не отсвечивает.

За это, конечно, его чуть не записали в национал-предатели.

Оправдываться в том, что ты не верблюд, никогда не надо. Чем больше грязи на тебя выльют сейчас, тем лучше будет в конце, когда всё встанет на свои места, а обличители вдруг поймут, как они ошибались.

Стратегия Урганта, в отличие от телодвижений Собчак, совершенно правильная. Никогда никому ничего не объясняйте, ни в чём не оправдывайтесь. Правда всё равно вылезет наружу, и тогда вы окажетесь победителем.

Посмотрите, как смешно теперь выглядит тамада Собчак. Я — в России, кричит она из Израиля.

А вот Ургант ничего никому не говорит. Многие его видят в Москве, оправдания тут излишни.

А вы можете сдержать себя, когда хочется оправдаться?

Источник: Лена Миро



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