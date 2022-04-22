Мнение: Уход с рынка

Две шведские компании объявили об уходе с российского рынка. Об этом сообщила компания Essity (ей принадлежат бренды Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork) и компания SKF – крупнейший в мире производитель подшипников. У SKF в России есть ряд локализованных производств, теперь компания намерена их продать и исключить из своих активов.

Если туалетную бумагу импортозаместить можно продукцией, к примеру, набережночелнинского КБК, то с подшипниками ситуация выглядит явно посложнее.

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