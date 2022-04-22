 

Получение автокредита на покупку нового автомобиля в Тинькофф

22.04.2022, 13:45, Разное
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Преимущества

Банк Тинькофф предлагает своим клиентам лучшие условия по оформлению автокредита. Процесс занимает минимум времени и сил. По всем интересующим вопросам пользователь может обратиться к менеджеру. Преимуществами оформления кредита на авто в Тинькофф выступают:

  • минимальный перечень документов и отсутствие справок, поручителей. От клиента потребуется только водительское удостоверение и паспорт;
  • быстрое одобрение и получение денежных средств. Они могут быть переведены на дебетовую банковскую карту Тинькофф. Если у клиента нет этого продукта, то карта с деньгами будет доставлена в течение 1-2 дней;
  • отсутствие первоначального взноса и скрытых комиссий;
  • нет необходимости в оформлении КАСКО и иных дополнительных услуг;
  • возможность досрочного погашения по кредиту. Вносить платежи можно прямо в мобильном приложении банка Тинькофф.

Упрощенная система покупки автомобиля порадует водителей. Клиенты банка смогут получить финансовые средства и оплатить транспортное средство прямо в салоне. С целью регистрации залога в виде авто можно всего лишь прислать копию СТС.

Дополнительный бонус от банка Тинькофф

При оформлении кредита на автомобиль клиенты получают в подарок специальную карту Tinkoff Drive. Автовладельцы смогут пользоваться ей сразу после получения. Их ждут выгодные условия и дополнительные опции:

  • до 10 процентов кэшбека за траты на заправках и при покупке полиса в Тинькофф Страхование;
  • 5 процентов кэшбека при оплате услуг автосервисов, моек, платных дорог и при покупке запчастей;
  • 1 процент за любые другие траты.

Также пользователь сможет удобно и быстро снимать наличные средства без комиссии. Оплатить приобретение подходящего автомобиля можно банковской картой или заранее снять деньги. Порадует клиентов и отсутствие оплаты обслуживания данного банковского продукта на все время действия кредитного договора.

Акционерное Общество “Тинькофф Банк”

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.



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