Получение автокредита на покупку нового автомобиля в Тинькофф

Преимущества

Банк Тинькофф предлагает своим клиентам лучшие условия по оформлению автокредита. Процесс занимает минимум времени и сил. По всем интересующим вопросам пользователь может обратиться к менеджеру. Преимуществами оформления кредита на авто в Тинькофф выступают:

минимальный перечень документов и отсутствие справок, поручителей. От клиента потребуется только водительское удостоверение и паспорт;

быстрое одобрение и получение денежных средств. Они могут быть переведены на дебетовую банковскую карту Тинькофф. Если у клиента нет этого продукта, то карта с деньгами будет доставлена в течение 1-2 дней;

отсутствие первоначального взноса и скрытых комиссий;

нет необходимости в оформлении КАСКО и иных дополнительных услуг;

возможность досрочного погашения по кредиту. Вносить платежи можно прямо в мобильном приложении банка Тинькофф.

Упрощенная система покупки автомобиля порадует водителей. Клиенты банка смогут получить финансовые средства и оплатить транспортное средство прямо в салоне. С целью регистрации залога в виде авто можно всего лишь прислать копию СТС.

Дополнительный бонус от банка Тинькофф

При оформлении кредита на автомобиль клиенты получают в подарок специальную карту Tinkoff Drive. Автовладельцы смогут пользоваться ей сразу после получения. Их ждут выгодные условия и дополнительные опции:

до 10 процентов кэшбека за траты на заправках и при покупке полиса в Тинькофф Страхование;

5 процентов кэшбека при оплате услуг автосервисов, моек, платных дорог и при покупке запчастей;

1 процент за любые другие траты.

Также пользователь сможет удобно и быстро снимать наличные средства без комиссии. Оплатить приобретение подходящего автомобиля можно банковской картой или заранее снять деньги. Порадует клиентов и отсутствие оплаты обслуживания данного банковского продукта на все время действия кредитного договора.

Акционерное Общество “Тинькофф Банк”

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