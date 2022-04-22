Мнение: Теперь школьники будут петь гимн

В школах России наконец-то вводят обязательное исполнение гимна перед уроками. Раз в неделю, чтобы не отвлекать от учебного процесса. Технически всё должно быть просто: собрались в актовом зале, спели хором гимн (это 4 минуты), с воодушевлением побежали грызть гранит науки. Нормальная, здоровая сторона патриотического воспитания, которую давным-давно пора было возродить.

https://lenta.ru/news/2022/04/19/gimn/

Я уже представляю, какой дикий вой поднимут сейчас пособники США! Наша intelligentsia начиная с девяностых работала по старым методичкам, согласно которым патриотизм может быть либо американским, либо местечково-антироссийским, но ни в коем случае не русским. Они уверяли нас, что если русский говорит о своей любви к России, так значит это подлый нацист с бритым черепом и в высоких шнурованных ботинках. Это очень старая история — подобная смердяковщина была широко распространена ещё в 19-м веке. Вот что писал Евгений Мартынов, военный историк, про дореволюционных ещё «полезных русских»:

https://ruxpert.ru/Цитаты_о_либералах

Попробуйте задать нашим интеллигентам вопросы: что такое война, патриотизм, армия, военная специальность, воинская доблесть? Девяносто из ста ответят вам: война — преступление, патриотизм — пережиток старины, армия — главный тормоз прогресса, военная специальность — позорное ремесло, воинская доблесть — проявление глупости и зверства…

В СССР, кстати, школьники гимн знали. Там ко всему русскому тоже относились с прохладцей, — борьба с великорусским шовинизмом, коренизация, вот это всё, — но на патриотическое воспитание времени и сил не жалели. Впрочем, попытка бездумно заменить русское на советское в итоге провалилась. Корни нынешнего кризиса на Украине следует искать в политике Ленина и Сталина, которые искусственно отрезали Украину от России, попытавшись сделать из неё отдельную «нерусскую» страну:

https://tass.ru/politika/13791307

Так вот, возвращаясь в нынешние времена, когда мы постепенно отходим от русофобского морока. Лет 10 назад я работал над одним перспективным проектом, который позже был по техническим причинам закрыт. Мы пригласили в студию актёра, чтобы снять его за столом с русским флагом (триколором) и прочей патриотической атрибутикой. Увидев свой текст, — абсолютно нейтральный, про какие-то промышленные истории в духе сделано-у-нас, — актёр встревоженно поднял на нас глаза:

— Ребята, вы что, националисты? Почему у вас русский флаг на столе, почему у меня в тексте слово «русский»?

Сейчас это звучит странно, но тогда отношение у публики было именно таким. Термина «русский» следовало стесняться, как дурной болезни. Порядочный рукопожатный человек должен был быть космополитом, гражданином мира. Патриотизм мог быть у американцев, у израильтян, у условных австрийцев с их милыми европейскими улочками. Но ни в коем случае не у русских, так как, ну вы же понимаете, это же русские (произносить с презрением), какое у них вообще есть право гордиться той дрянью, которую из себя представляет «эта страна»?

Кажется, примерно на то же время пришёлся пик кампании русский-российский, русские-россияне. Заходили с двух флангов. Либеральные журналисты и прочая западолюбивая публика говорила, что слово «русский» использовать нельзя, это национализм, надо всегда использовать «более нейтральное» слово российский. Коммунисты, в свою очередь, натужно искажали слово «российский», делая отсылку к знаменитому ельцинскому «дорогие россияне». Суть их пропаганды была в том, что никаких русских нет, есть только жалкие остатки великого некогда советского народа. Оба крыла оппозиции сходились в том, что русский патриотизм — явление нелепое и постыдное, а русский флаг — это «тряпка на палке», которую сделал популярной предатель Власов. (Излишне упоминать, что на вопрос «чем ваши лидеры принципиально отличаются от генерала Власова» следовала в качестве ответа грязная ругань).

Учебники истории показывают, что и слово «россиянин», и современный русский флаг имеют долгую историю, уходящую корнями во времена русских царей. Ещё Суворов говорил: «Горжусь, что я россиянин». Слово «россиянин» употреблялось до 1917 как полный синоним слова «русский», только более торжественный, для пафосных и возвышенных речей. Триколор, в свою очередь, ведёт своё происхождение от флага царя Московского, который был поднят на корабле Петра I ещё в 1693 году. Оригинал того самого флага, уже порядком подвыцветший, хранится в Центральном военно-морском музее в Петербурге:

https://navalmuseum.ru/collection/flag/flags?id=540

КПРФ сейчас подала в Госдуму законопроект о замене нашего триколора на советское красное знамя. Классические коммунисты: без устали раздувают рознь и пожар.

Советский флаг, под которым наши деды и прадеды победили Гитлера, является для всех нас священным, это понятно. Есть и красного флага и другие преимущества — от эстетических до политических. Однако сейчас-то у России другой флаг, — триколор, — и этот флаг уже занял важное место в наших сердцах. Мы не можем вот так просто взять и поменять один хороший флаг на другой, это так не работает. Поэтому, при всём моём уважении, и советскому красному флагу, и имперскому чёрно-жёлто-белому флагу, следует искать другое употребление, причём искать тщательно, обдуманно, опираясь на долгие обсуждения и дожидаясь безусловной поддержки общества. Например, — не в качестве предложения, за которое я проголосую, а в качестве завязки для дискуссии, — советский флаг мог бы использоваться в символике армии России.

Теперь процитирую абзац из законопроекта КПРФ:

Статья 1. Государственный флаг Российской Федерации является официальным символом Российской Федерации, государственного суверенитета, союза рабочих, служащих, крестьян и интеллигенции, дружбы и братства всех наций и народностей страны, государственного единства.

«Союза рабочих, служащих, крестьян и интеллигенции», как это мило. А что с теми, кто не входит в это узкий марксистский перечень? Как насчёт профессиональных военных? Как насчёт предпринимателей, например? Это уже, получается, будет не наш флаг? Мы не народ, мы враги народа? И дальше по тексту, в пояснительной записке, коммунисты долго объясняют, что наш современный триколор — это флаг РОА, флаг предателей, которого нам надо стыдиться. Очень объединяюще, да… Впрочем, повторюсь, от КПРФ ничего другого я и не ждал. Напомню, качество коммунистических руководителей всегда было столь низко, что даже на самые ответственные должности Сталин был вынужден раз за разом назначать врагов народа и иностранных шпионов. Других кадров у него в распоряжении просто не было.

И вместо завершения поста забавный факт про нашего нейтрально-враждебного соседа, Финляндию. Флаг ВВС Финляндии до 2020 года выглядел вот так:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-воздушные_силы_Финляндии#/media/Файл:Flag_of_Finland_Air_force_squadrons_without_squadron_emblem.svg

https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-воздушные_силы_Финляндии

Почему ВВС Финляндии сменили эмблему на флаге не в 1944 году, когда Финляндия заключила мир с СССР, а только в 2020 году — я не знаю.