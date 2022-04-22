 

Папа Римский отложил встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме

22.04.2022, 13:37, Новости дня
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Папа Римский Франциск выразил сожаление, что намечавшуюся на июнь в Иерусалиме встречу с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом пришлось отложить, сообщили СМИ.

При этом свои отношения с предстоятелем РПЦ он охарактеризовал как «очень хорошие». «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», – сказал Папа Франциск в интервью аргентинскому изданию «Насьон».

«Я всегда выступал за межрелигиозный диалог. Когда я был архиепископом Буэнос-Айреса, я налаживал плодотворный диалог между христианами, иудеями и мусульманами. Это была одна из инициатив, которыми я больше всего горжусь. Такую же политику я продвигаю в Ватикане. Как вы уже много раз слышали от меня, для меня согласие важнее конфликта», – передает ТАСС слова понтифика.

О скорой новой встрече с патриархом, второй после гаванской (февраль 2016 года), в декабре прошлого года сообщил сам Папа Франциск. В последующие месяцы состоялась серия контактов, в том числе поездка в Ватикан председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, в ходе которой обсуждалась подготовка. Как предполагалось, встреча могла бы состояться летом в «стране, где страдают». Франциск указал в качестве места встречи Ближний Восток. Работа над ее подготовкой продолжалась, хотя были предположения об отсрочке в связи с событиями на Украине.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск не планируют на своей встрече обсуждать вопросы богословия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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