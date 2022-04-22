 

Красноярск присоединился к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма»

22.04.2022, 13:37, Новости дня
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В краевой центр с Дальнего Востока приехали участники Всероссийского автопробега профсоюзов «Zа мир без нацизма», в рамках которого также состоялся митинг в поддержку российской армии, спецоперации на Украине и действий руководства страны и решений, принятых президентом РФ Владимиром Путиным.

Участники автопробега – профсоюзные лидеры и активисты из всех регионов России. К патриотической акции присоединились и профсоюзы региона, говорится в сообщении на официальном портале Красноярского края.

Автопробег был организован Федерацией независимых профсоюзов РФ (ФНПР). Это одна из самых масштабных акций в истории профсоюзного движения.

«Машины выехали из Владивостока 12 апреля. Мы уже побывали в Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, где к автопробегу присоединились еще участники. В Красноярске к нам добавились активисты на шести машинах, в Новосибирске планируем еще пять, на Урале – столько же. Ожидается, что по нашему маршруту в конце апреля 20 машин прибудет в Москву», – сказал руководитель автопробега, заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

По пути следования колонны по Красноярску к участникам автопробега присоединились более 200 машин.

Автоколонна пройдет через всю страну. В День солидарности трудящихся, 1 мая, участники автопробега прибудут в Москву, где состоится профсоюзное шествие. Из столицы они направятся в Волгоград, конечную точку акции, где 9 мая примут участие в мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Иркутская область, Нижнеудинск, Бурятия и другие регионы присоединились к автопробегу.

Автопробег стартовал во Владивостоке 12 апреля и проходит в поддержку труда, российской армии и президента Владимира Путина. Он завершится 9 мая на Мамаевом Кургане в Волгограде, где пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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