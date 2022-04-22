Видео: Шольцу грозит отставка из-за Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Немецкие журналисты и политики перешли в атаку на канцлера Германии Олафа Шольца. Слишком, мол, нерешительно он помогает Украине, слишком боится разрыва связей с Россией, слишком дорожит российским газом. Это может спровоцировать развал правящей коалиции и отставку Шольца. Канцлер в ответ огрызается и острит. Чья возьмет?
Теги:
Украина
,
Евросоюз
,
Германия
,
Россия и Германия
,
Дмитрий Бавырин
,
Олаф Шольц
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет