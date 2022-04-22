 

Видео: Шольцу грозит отставка из-за Украины

22.04.2022, 13:36, Новости дня
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Немецкие журналисты и политики перешли в атаку на канцлера Германии Олафа Шольца. Слишком, мол, нерешительно он помогает Украине, слишком боится разрыва связей с Россией, слишком дорожит российским газом. Это может спровоцировать развал правящей коалиции и отставку Шольца. Канцлер в ответ огрызается и острит. Чья возьмет?

Теги: 

Украина
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Евросоюз
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Германия
,
Россия и Германия
,
Дмитрий Бавырин
,
Олаф Шольц

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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