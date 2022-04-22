Видео: Шольцу грозит отставка из-за Украины

Немецкие журналисты и политики перешли в атаку на канцлера Германии Олафа Шольца. Слишком, мол, нерешительно он помогает Украине, слишком боится разрыва связей с Россией, слишком дорожит российским газом. Это может спровоцировать развал правящей коалиции и отставку Шольца. Канцлер в ответ огрызается и острит. Чья возьмет?

Теги:

Украина

,

Евросоюз

,

Германия

,

Россия и Германия

,

Дмитрий Бавырин

,

Олаф Шольц

—