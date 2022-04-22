“Инопланетяне нас уничтожат и будут правы”: учёные NASA запретили отправлять в космос NFT-изображения

Комиссия NASA по изучению потенциальных контактов с внеземными цивилизациями запретила отправлять в космос NFT-токен стоимостью в $39,000, содержащий ссылку на изображение обезьяны. Учёные считают, что если инопланетяне поймут, с чем имеют дело, они могут попытаться уничтожить человеческую расу, как абсолютно неразумную и угрожающую Вселенной своей глупостью.

Представитель органа Тьерри Рессо, комментируя затею, призвал держать в тайне тот факт, что человечество именно так распорядилось высокими технологиями, и никогда не отправлять ничего подобного в космос.

“Если инопланетяне существуют, они могут получить этот сигнал, вот это безобразие… И тогда они узнают, чем мы тут занимаемся. Понимаете? Это будет катастрофа. Если любая более развитая цивилизация, чем мы, ознакомится с этим так называемым искусством, первым и логичным желанием у неё будет уничтожить его и всех причастных. Возможно, вместе с планетой”, – предупредил он.

Специалиста поддержал его коллега, профессор университета Мичигана Дэйв Миллер.

“Представьте, что было бы, если бы мы оживили любого легендарного математика из числа тех людей, благодаря которым существует блокчейн. Что бы мы им сказали? Благодаря вашей работе теперь можно купить пиксели в виде схематической обезьяны за 30 тысяч долларов. А теперь представьте, что о таком узнают развитые инопланетяне. Они уничтожат нас лазерами, как в фантастических фильмах, и будут правы”, – сказал член комиссии NASA.

—