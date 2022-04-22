 

Отказ от строительства инновационного центра стал фатальным для IT-сферы Петербурга

22.04.2022, 13:27, Разное
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Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о выделении 2 млрд рублей из бюджета города на развитие IT-отрасли. Данная мера поддержки была принята после того, как Смольный отказался от строительства инновационного центра за счет частных инвесторов.

Однако выделенные средства вряд ли окажут существенную помощь развитию IT-кластера в Петербурге. К примеру, в Москве значительно возросли объемы льготного кредитования и финансирования IT-компаний, а также в три раза увеличились выплаты по возмещению затрат на покупку оборудования. Кроме того, власти столицы приняли новые механизмы выдачи государственных грантов на проекты импортозамещения.

Петербургские чиновники, без учета выделенных 2 млрд рублей, предлагают «айтишникам» лишь снижение налоговой ставки до 2024 года и 1 млрд рублей для кредитования МСП. В настоящий момент город на Неве покинули от 50 до 70 тыс. кадров. В ближайшее время ожидается отток еще 70-100 тыс. человек.

Администрация Петербурга имела шанс удержать ценных специалистов и развить IT-сферу путем привлечения инвестиционных средств и экономии бюджета. Так, бизнесмены готовы были вложить деньги на строительство инновационного средства, который должен был повлиять на развитие информационной безопасности России.

Однако команда губернатора Александра Беглова под различными предлогами отказалась от реализации проекта. При этом Смольный нарушил сроки рассмотрения обращения, из-за чего девелоперам пришлось обращаться в суд.



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