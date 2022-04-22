Rebelión – вместо защиты свободного рынка европейцы расплачиваются за санкции против России

Экономические санкции США против РФ и других государств контрпродуктивны и нарушают принципы свободного рынка, пишет испанский экономист Фернандо Хаен Коль в статье для Rebelión. В таком подходе нет ничего либерального, однако проблема в том, что многие предпочитают молчать об этой проблеме — хотя расплачиваться за такие меры в итоге приходится европейцам, подчёркивается в статье.



AP

Ярые «защитники свободного рынка» фактически отошли от своей доктрины в условиях новых санкций, которые были введены против РФ на фоне обострения конфликта с Украиной, причём во всей этой ситуации чётко прослеживаются интересы США, пишет преподаватель кафедры экономики и бизнеса Университета города Вик в Испании Фернандо Хаен Коль. Он отмечает, что, просматривая ежедневно огромное количество сообщений в средствах массовой информации и различных аналитических изданиях, практически не находит там либеральных мнений, касающихся негативных последствий санкций или постоянных угроз США в адрес своих европейских союзников.

«Я как ценитель работ Людвига фон Мизеса (самого выдающегося представителя австрийской экономической школы), не представляю, как либерал может оправдывать введённые Соединёнными Штатами санкции против России, при помощи которых США существенным образом исказили принцип свободного рынка во всём мире, диктуя собственные условия по ценам и количеству ради своего удовольствия и своих интересов», — подчёркивает автор.

Стоит задуматься о том, что перечень этих санкций не является чем-то абсолютным: фактически Вашингтон приспосабливает его к удобствам и потребностям экономики США, превращая её таким образом в «великого мирового диктатора», говорится в статье. За последние годы на российский рынок добровольно пришли множество иностранных компаний, причём не только из Северной Америки, напоминает автор. Они вложили большие инвестиции в эти совместные проекты, адаптировав свои товары и услуги к российским условиям даже в условиях предыдущих санкций, которые американцы вводили ранее.

Такие меры Вашингтона выглядят абсолютно абсурдными в то время, когда по всему миру пытаются защищать и внедрять принцип свободного рынка, и при этом Соединённые Штаты сами же стремятся выступать в роли рьяных защитников права на иностранные инвестиции, подчёркивается в статье. Подобные угрозы в адрес сотрудничающих с Россией и не имеющих никакого отношения к политике иностранных компаний оказывают медвежью услугу либеральной демократии, сводя на нет любые обвинения Вашингтона о том, что российское правительство якобы пытается «подчинить» себе бизнес, констатирует эксперт.

При этом все мы гораздо быстрее, чем ожидалось, увидели обратную сторону односторонних решений США, обязывающих подчиниться их национальному праву и аннулирующих хвалёную «свободу рынка», отмечается в статье. Обычные здравомыслящие граждане не готовы смиряться с тем, что весь мир действует по указке американских политиков и их холопов из руководства ЕС, однако богатые магнаты спешат подчиниться приказам свыше, пишет Rebelión.

В результате экономика других стран опустошается, богачи отказываются платить налоги, в то время как бедняки уже просят о помощи, а средний класс грабительски лишают того немногого, что у него было раньше. При этом потери обычных граждан будут только расти из-за накапливающихся долгов и инфляции, хотя они уже фактически лишились своих сбережений из-за отрицательных процентных ставок, пользу от которых получили только кредиторы, говорится в статье.

В результате мир стремительно меняется, и в этих новых условиях Африка и Латинская Америка уже начинают больше доверять китайским инвестициям и российской защите, чем сотрудничеству с Вашингтоном, отмечает автор. Кризис конвертируемости доллара в золото в 1971 году обеспечил США возможность господствовать и позволил стать хозяином станка для печатания банкнот, которые другие страны должны покупать, чтобы осуществлять платежи. Однако новые торговые соглашения между разными странами, предусматривающие платежи в национальной валюте, а также недавнее требование Москвы платить за российский импорт в рублях открывают новые пути развития, сообщается в статье.

Экономические санкции США против РФ и других государств по своей сути контрпродуктивны и не способствуют процветанию других стран. Однако об этом открыто заявили лишь Австрия и Сербия — в то время как другие, включая Испанию, продолжают молчать и одобрять невыгодные для себя решения, принимаемые в угоду США, констатирует автор: «За санкции в первую очередь платим мы, европейцы».

Либеральное кредо предполагает отсутствие политического вмешательства в рыночные механизмы, чтобы обеспечить свободу торговых сделок. Однако в американском военно-промышленном комплексе, как заявил экономист Джон Кеннет Гэлбрейт, нет ничего либерального, подчёркивается в статье.

По мнению автора, достижению мирного урегулирования могли бы способствовать не санкции, а усилия со стороны Запада, направленные на исполнение данных Горбачёву обещаний по поводу НАТО и сохранения «пояса безопасности» России. «Если бы вместо того, чтобы терпеть атаки украинского правительства на русскоговорящее население Донбасса, его обязали выполнять Минские соглашения, то это было бы полезно для мира», — отмечается в статье.

В то время как решение вводить всё новые санкции, пытаясь ослабить Россию, является большой ошибкой: в результате рынки западных стран истощаются, а американским компаниям приходится просить собственное правительство изменить перечень санкционных товаров, поскольку без них они не могут продолжать бесперебойное производство, говорится в статье. И всё это указывает на то, что либеральная концепция о свободном рынке игнорируется, заключает автор.