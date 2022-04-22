 

Измены Авербуха и Марьянова, смерти сожителей, пьянство: как живет сломленная Ирина Лобачева

22.04.2022, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пик карьеры Ирины Лобачевой пришелся на 1990-2000 годы. Она считалась одной из первых красавиц мирового фигурного катания, добивалась успехов в спортивной карьере и была счастлива в браке с Ильей Авербухом. К сожалению, в один момент ее жизнь буквально пошла под откос.

С Ильей Авербухом фигуристка познакомилась еще в детстве. Если тогда они были просто приятелями, то в 1992 году все изменилось. Когда спортсменов поставили в пару, между ними затеплились совсем не дружеские чувства. Вскоре Илья и Ирина стали партнерами не только на льду, но и в жизни. В 2004 году у возлюбленных родился сын Мартин.

За десять лет совместного катания дуэт фигуристов завоевал признание на мировой спортивной арене. Они тренировались в США, становились чемпионами мира и Европы, брали серебро на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити… Многие считали их союз образцовым и счастливым. Со стороны Ирина и Илья казались идеальной парой, но на деле все было не так гладко.

Все изменилось с появлением “Ледникового периода” в жизни Авербуха. Об интрижках фигуриста шептались все подряд, но закрывать на это глаза стало невозможно, когда дело коснулось Мартина. Любовница Ильи подошла к трехлетнему мальчику прямо в раздевалке – сразу после этого Ирина подала на развод. Расставание спустя 12 лет совместной жизни стало для Лобачевой настоящей трагедией.

После развода с мужем на спортсменку то и дело сваливались неудачи в личной жизни. Дмитрий Марьянов, с которым фигуристка была вместе около трех лет, тоже не хранил ей верность. Ирине было тяжело, когда возлюбленный ушел от нее к психологу Ксении Бик, но все-таки она еще надеялась встретить свою любовь. Увы, следующие попытки Лобачевой стать счастливой закончились еще печальнее.

Один из сожителей Ирины скончался от передозировки, а другой выпал из окна ее квартиры. Не выдержав череды трагедий, фигуристка начала пьянствовать и серьезно пристрастилась к алкоголю. Многие боялись, что Лобачева не сможет победить пагубное пристрастие, но ей удалось начать жизнь с чистого листа.

В 2018 году Ирина Лобачева снова попыталась создать крепкий брак. Избранником спортсменки стал фигурист Иван Третьяков, который моложе ее на 16 лет. Многие подумали, что Ирина наконец нашла свое счастье, и вздохнули с облегчением. Однако уже спустя пару лет пара развелась.

Сейчас Ирине Лобачевой 49 лет. На льду спортсменка больше не выступает, зато посвящает себя работе тренера. Если о скандальном союзе с последним супругом она предпочитает не вспоминать, то об Илье Авербухе всегда говорит с улыбкой. Ирина поддерживает с бывшим мужем теплые отношения и радуется тому, что он смог найти свое счастье в личной жизни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Диетолог Чехонина рассказала, чем опасно закусывать алкоголь

01.07 / Жирная рыба признана эффективной в борьбе с мигренью

21.01 / В РПЦ пригрозили предать анафеме Набиуллину в случае запрета биткоина в России

23.06 / Скандалы: Расул Султанов не справился с кредитами

28.06 / Мнение: Исповедь харассера

11.01 / Скандалы: Усиление контроля ГАТИ за уборкой снега ударит по карманам петербуржцев

11.08 / Дональд Трамп перепутал Первую и Вторую мировые войны

13.01 / Эксперты назвали преимущества “вечного японца” по цене Нивы

28.05 / Впервые обнаружены аномалии развития у редкого тигрового мотылька

20.10 / Мнение: Глубокая трансформация, которую почувствует каждый

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика