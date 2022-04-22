 

Собянин рассказал о проведении фестиваля “Пасхальный дар” на 23 площадках города

22.04.2022, 12:20, Разное
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В этом году столица основательно подготовилась к празднованию одного из главных христианских событий Пасхе. В городе развернется масштабный фестиваль “Пасхальный дар”, который будет проходить на 23 площадках. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Для москвичей и гостей столицы всю Пасхальную неделю будут организованы интересные мероприятия, которые созданы с акцентом на милосердие, доброту, заботу. В городе уже по сложившейся традиции будут расти “Пасхальные деревья добра”, под которыми можно найти необычные пасхальные яйца. В них будут спрятаны письма, в которых дети, инвалиды, одинокие пожилые люди написали о своих мечтах. Взяв одно из них, человек сможет подарить человеку радость.

На Тверском бульваре развернется проект “Четвероногий друг”. Здесь можно выбрать и забрать себе животное из приюта. Также на площадке можно будет помочь таким организациям финансово, а также просто весело провести время и насладиться общением с животными. В 2019 году десять животных обрели свой дом благодаря этому проекту.

Благотворительные фонды будут проводить интересные лекции, уроки милосердия и творческие мастер-классы. Фестиваль продлится до 28 апреля.



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