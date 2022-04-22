Боррель заявил о «нежелании» РФ вести переговоры по Украине

Евросоюз считает, что РФ сейчас не намерена вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В связи с этим Европа продолжит поддерживать Киев оружием, сообщил в интервью европейским СМИ глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент РФ Владимир) Путин говорит «нет», – передает его слова РИА «Новости».

Он привел в качестве примера недавний видит канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву. «Канцлер Австрии вернулся (из Москвы) и сказал, что Путин не хочет говорить о переговорах, что он готовит большое наступление на Донбассе… Мы хотим поддерживать украинцев», – сказал Боррель.

Он добавил, что в ЕС надеются на окончание обострения на Украине «как можно скорее». «Мы хотим помочь Украине защититься от агрессии», – добавил глава европейской дипломатии.

Ранее Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.

Между тем директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук Российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.

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