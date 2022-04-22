В Госдуме рассказали, когда депутат Рашкин лишится полномочий

Депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин лишится полномочий после вступления обвинительного приговора суда в силу, сообщил член комиссии Госдумы по мандатным вопросам Сергей Каргинов.

«Любой приговор, который вступит в силу, влечет за собой снятие полномочий депутата», – передает его слова ТАСС.

В законе о статусе депутата и сенатора указано, что полномочия членов обеих палат парламента прекращаются досрочно в случае «вступления в законную силу обвинительного приговора суда».

Каргинов пояснил, что вопрос в любом случае должен быть рассмотрен на пленарном заседании палаты. «У него есть право на апелляцию. Скорее всего, апелляционный суд пройдет, только после этого решение вступит в силу и [вопрос снятия полномочий] будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы», – сказал глава думской комиссии.

Между тем Рашкину суд запретил охоту сроком на два года. «Вынесен обвинительный приговор по делу в отношении Рашкина… Рашкину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на 2 года», – сообщила РИА «Новости» представитель Калининского районного суда Саратовской области.

Второму фигуранту суд назначил штраф в размере 500 тыс. рублей, а также запретил охотиться сроком на 1 год.

Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала «совершенно непропорциональными тяжести проступка».

По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

Также Рашкин заявил, что признает вину в незаконной охоте.

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