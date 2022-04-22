Минобороны опубликовало подробные данные о потерях третьей бригады Нацгвардии Украины

Минобороны опубликовало документы, рассказывающие о потерях среди военнослужащих третьей оперативной бригады Нацгвардии Украины (в/ч 3017) по состоянию на 29 марта.

Всего в Telegram-канале Минобороны опубликовано три документа, в первом из которых указываются данные о боевых потерях военнослужащих в/ч 3017, обстоятельства их гибели и места захоронения, а в двух других – данные о потерях вследствие ранения или травмы, а также самовольного оставления части (дезертирство и плен).

Указывается, что документы свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести.

В частности, в третьем документе отмечено, что самовольно оставили воинскую часть пять человек, в плену оказались 22 человека, пропали без вести шестеро.

По данным из открытых источников, третья бригада Нацгвардии Украины дислоцируется в Харькове.

Ранее Минобороны опубликовало подробные данные о потерях четвертой бригады Нацгвардии Украины.

Между тем освобожденных районах Харьковской области допустили проведение референдума.

Напомним, официально объявлено о старте второй фазы боевых действий. Основная оперативная группировка ВС РФ с союзниками сконцентрирована на западном берегу реки Северский Донец южнее и западнее Изюма, а также в других районах Харьковской области. С начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ.

—