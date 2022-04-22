 

Welt – Байден пообещал Украине оружие ещё на $800 миллионов

22.04.2022, 11:10, Разное
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Выступая в Белом доме, президент США Джо Байден объявил о новых поставках оружия Украине на сумму $800 млн, пишет немецкая газета Die Welt. Как отмечает издание, на прошлой неделе Соединённые Штаты уже одобрили Киеву поставки вооружений на ту же сумму, а в целом они уже пообещали или поставили Украине оружия на $3,3 миллиардов с начала российской спецоперации.


AP

Президент США Джо Байден в своём выступлении в Белом доме вновь высказался по поводу военных действий на Украине и объявил о новых поставках оружия, пишет немецкая газета Die Welt. Правительство США хочет поставить Украине больше оружия и боеприпасов на сумму до $800 миллионов (около €736 млн), включая артиллерию и беспилотники.

Каждый американец может гордиться тем, что щедрость США поможет поддержать Украину в борьбе против российской агрессии, заявил в четверг в Вашингтоне президент США Джо Байден. Байден объявил, что в новый пакет войск, помимо прочего, войдут десятки гаубиц и тактических беспилотников.

Байден хочет попросить конгресс увеличить финансирование военной и гуманитарной помощи, поскольку средства в размере $13,6 млрд, утверждённые на эти цели в марте, «почти исчерпаны».

На прошлой неделе США уже обещали предоставить оборонное оборудование на сумму $800 млн, включая артиллерийские системы, артиллерийские боеприпасы, бронемашины и вертолёты. Учитывая новое обязательство, США уже пообещали или поставили Украине оружия на сумму более $3,3 миллиардов с момента начала российской спецоперации в конце февраля.

Кроме того, в преддверии выступления президента США Байдена Америка пообещала Украине новую финансовую помощь в размере $500 млн. По словам представителя Министерства финансов США, эти деньги будут использованы, в частности, для помощи украинскому правительству в выплате зарплат и пенсий. Деньги также предназначены для программ по предотвращению «ухудшения гуманитарной ситуации на Украине».

Это заявление было сделано во время встречи министра финансов США Джанет Йеллен с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Украины Сергеем Марченко в Вашингтоне. Сейчас в столице США проходят весенние заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка, в которых принимают участие многочисленные представители правительств со всего мира, подчёркивает немецкая газета Die Welt.



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