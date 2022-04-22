 

Кто придумал, чтоб как раз торчал средь ванной унитаз?

22.04.2022, 11:05, Разное
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Почему-то о виновнике сего курьеза история умалчивает. А хотелось бы узнать, кому пришла в голову столь креативная идея.

Снаружи дом в замковом стиле, выставленный на продажу в Харфорде, штат Висконсон, выглядит действительно как «замок мечты» и напоминает каменную крепость. Перед ним красивый ухоженный газон, а сбоку два гаража. Внутри стены либо из дикого камня, выкрашенного белым, либо из кирпича. В каждой комнате арочные проемы. На стенах огромной гостиной декор: охотничьи трофеи.

В замке, стоящем на 58 акрах земли и выставленном на продажу, четыре спальни с четырьмя ванными комнатами. Однако все это омрачено одним недостатком. Именно он и привлек внимание завсегдатаев Instagram, а вовсе не роскошь обстановки.

Один из туалетов сфотографирован в центре огромной комнаты, где была выстроена случайная стена — и пользователи Instagram справедливо отметили, что это выглядит немного странно. Многие недоумевают, чего ради нужно было вообще сооружать внутри этого «замка мечты» столь гигантский санузел. Да еще устанавливать посреди него на всеобщее обозрение унитаз.

Да-да, даже не золоченый, а самый обыкновенный. Такой же белый, как и узкая стенка, торчащая по центру позади него и выбивающаяся вместе с этим предметом первой необходимости из общего стиля дома. Если дизайнер собирался привлечь этим внимание пользователей, то поздравляем, ему это «удалось»!

Из-за дикой планировки этой ванной комнаты дом только отпугивает потенциальных покупателей. Зато дает повод поприкалываться на его счет в комментах.

Один из остряков заинтересовался: «Где диспенсер для туалетной бумаги в ванной?!?!» Другой обнаружил там «функцию плавающего унитаза». Нашелся среди комментаторов и любитель ужастиков, предположивший: «Кто-то может подкрасться к вам с обеих сторон туалета и напугать».

Некоторые пользователи были очарованы диваном, как «у всех бабушек из 1980-х». Многие критиковали и смешение стилей, но все же главным и непревзойденным объектом для насмешек стал белый фаянсовый друг, препятствующий продаже замка.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews



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