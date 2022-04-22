Пошаговая экономическая стратегия

Жанр пошаговых стратегий в многочисленной линейке компьютерных игр является одним из самых древних, поскольку в аппаратном плане требует минимальных процессорных мощностей. В то же время, верно и то, что с течением времени, с прогрессом игровой индустрии пошаговые стратегии не потеряли актуальности и по-прежнему сохраняют большую фанатскую базу. Старые игры популярны, но выходят и новые.

Отдельно в ряду таких стратегий следует выделить экономические игры. Они отличны тем, что играть в них не только увлекательно, но и в некоторой степени познавательно. Одной из них является пошаговая экономическая стратегия Casino Inc, являющаяся симулятором казино в вымышленных городах Литтл-Хоуп-Спрингс, Форчун-Фолс и Чансерсвилль. Подробнее об игре можно узнать на сайте https://casino.forum/ .

Описание игры

В игре Casino Inc необходимо взять шефство над казино в одном из трёх указанных выше городов. Действие разворачивается в США 1970-х гг. Геймплей строится на развитии заведения. Ключевая задача – обеспечить его финансовую перспективу, то есть разбогатеть. При этом, игра будет давать второстепенные задачи, выполняя которые можно зарабатывать дополнительные очки.

В казино приходят более 120 прописанных ботов, каждый из которых запрограммирован по-своему. У некоторых из них нет денег вовсе, и от таких персонажей стоит избавляться в первую очередь.

Системные требования

Системные требования игры минимальные, так как вышла она в далёком 2003 году. Тем не мене, по данным casino.forum, игра по-прежнему популярна: во всём мире ею пользуются около миллиона человек.

Проблемы при установке могут возникнуть у пользователей операционных систем Windows 8 и более современных. В этом случае придётся прибегнуть к помощи адаптивных программ, обеспечивающих установку старых приложений на новые операционки.

Пожелания новичкам

Описать все игровые стратегии невозможно, так как их слишком много. Любая из них может при определённой доле удачи привести к успеху. И всё же следует выделить ряд правил геймплея, с которых новичку следует начать на www.casino.forum :