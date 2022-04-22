Депутат Рашкин получил за браконьерство три года условно

Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) по делу о незаконной охоте к трем годам лишения свободы условно, сообщил адвокат парламентария Константин Лазарев.

Калининский районный суд слушал дело с 31 марта. Как сообщал Лазарев, гособвинитель на прениях просил суд приговорить депутата к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года, а защита – прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф. На оглашение приговора представителей прессы не пустили из-за действующего в суде приказа об ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», – передает РИА «Новости» слова Лазарева.

Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала «совершенно непропорциональными тяжести проступка».

По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

Также Рашкин заявил, что признает вину в незаконной охоте.

«Отобрали документы у моих друзей-охотников. У них не оказалось документа. Я на себя разрешение не выписывал… А если нет документа, значит, в любом случае, я не проверил, я не убедился, я доверился своим друзьям… Незнание закона не снимает вину… Поэтому я ее признаю, объективно, я ее признаю», – сказал Рашкин, отвечая на вопросы перед началом заседания в суде.

Ранее Рашкин заявлял, что решил отказаться от охоты после пережитого стресса и заниматься благотворительностью. Он пояснял, что нашел живого лося и готов его привезти. Животное он нашел в Иркутской области у охотника, который вырастил лосиху и готов ее продать за 200 тыс. рублей.

Напомним, Госдума приняла постановление о согласии на передачу в суд уголовного дела о незаконной охоте в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

В марте саратовский суд заменил меру пресечения обвиняемому на подписку о невыезде.

Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Рашкина уже признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Его лишили прав на управление транспортным средством и назначили штраф в 30 тыс. рублей. Кроме того, ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить ночью из дома и общаться со свидетелями.

—