Мнение: Эстония открыла охоту на русских журналистов и правозащитников

Сам факт сотрудничества с российскими государственными организациями и отстаивание интересов русских соотечественников – теперь в Эстонии достаточное основание для того, чтобы бросить человека в тюрьму. Примером тому служит судьба журналистов и правозащитников, попавших под каток эстонских органов безопасности.

В марте миновал уже год, как власти Эстонии бросили в тюрьму правозащитника, правоведа Сергея Середенко. Конкретика обвинений, предъявленных человеку, сделавшему себе имя на деятельности по правовой защите русской общины Эстонии, не ясна – известно лишь, что ему вменяют «антигосударственную деятельность» и «поддержание отношений, направленных против Эстонской Республики».

А пока власти Эстонии завели еще одно политическое уголовное дело – против журналистки Елены Черышевой, экс-редактора закрытых по настоянию местных служб безопасности порталов «Sputnik Эстония» и Sputnik Meedia.

Чувство юмора сохранил и в темнице

Хотя Сергея Середенко арестовали в начале апреля 2021 года, достоянием гласности этот факт стал лишь спустя почти месяц – и то чисто случайно. Сам факт тюремного заключения 57-летнего Середенко вызвал всеобщее недоумение. В силу выбранного им тернистого пути русского правозащитника государство постаралось выписать ему «волчий билет» – юриста, получившего негласное клеймо «врага народа, потенциальные работодатели опасались брать на работу по специальности.

Сергей Середенко (фото: Anton Klotz/YouTube)

В итоге в последние годы от трудился дворником при гимназии города Маарду – а в свободное от основной работы время писал доклады, статьи и монографии на тему ущемления прав русской общины Эстонии. Когда факт ареста Середенко получил огласку, власти очень глухо сообщили, что дворника-правозащитника подозревают в работе на российские спецслужбы – дескать, свои обличительные тексты он писал по их заказу.

Несмотря на то, что друзья и единомышленники Середенко устроили ряд пикетов в его защиту, арестанта первые полгода держали в условиях полной изоляции от внешнего мира. Лишь позднее правозащитнику разрешили звонить друзьям и отправлять на волю письма. Одно из таких посланий, адресованное им коллеге по Объединенной левой партии Эстонии Елене Григорьевой, было с согласия Сергея Николаевича обнародовано. В нем он поведал, что надзиратели при нем раскрыли посылку, присланную ему Григорьевой и сообщили, что из ее содержимого будет уничтожено.

«Шоколадная плитка – запрещено. Письмо и ежедневник – уничтожить. Перепали мне только шерстяные носки, но за них – огромное спасибо! Сейчас в дожди – самое оно! Сообщаю, что до 24 августа я был "на запретах" – мне были запрещены свидания, переписка, звонки. Передачи в принципе разрешили, но с учетом всех тюремных ограничений – сама видишь. Но зато представь, как весело мне ходить по камере в шерстяных носках, связанных товарищем по партии!», – написал Середенко.

Правозащитник сразу дал понять, что «прогибаться» не собирается. «Лена, смешного тут так много, что скучать практически не приходится. Вот, например, приходил с казенным визитом ко мне еще в одиночку по весне "безопасник", которого тут все просто "опером" кличут. Мол, как я тут? Зашел в хату, сел на стул и показывает мне рукой на шконку – садись, мол, разрешаю. Я ему в ответ говорю, что это моя фраза. "Какая?" – "Присаживайтесь. Я ведь хозяин в этой хате, а вы – гость. Причем незваный". Мужчина побагровел и выдал монолог о том, что тут все – его. А моего тут – ничего. Короче, сбежал.

…Что еще очень важного? Грохнули мой фейсбук… нет никаких сомнений в том, что его грохнули с подачи Охранки. На самом деле это важно: 1/3 "доказательств" по делу – из моего фейсбука, а доступа к доказательствам в мою защиту у меня нет», – заключил Сергей Середенко.

За закрытыми дверями

Письма возымели немалый резонанс, власти, спохватившись, в ноябре вновь ограничили обвиняемому возможность общаться с волей – теперь ему разрешают звонить лишь престарелой маме и брату. Продолжалось и следствие. Как успел передать на волю Середенко, следователи попытались привязать к его делу семерых россиян, с которыми он общался в предыдущие годы – изобразив их в качестве неких «кураторов».

Процесс по делу Середенко начался в январе 2022-го. Поскольку он проходит в закрытом режиме, общественность по-прежнему пребывает в неведении о деталях обвинения. Правозащитники и юристы из числа друзей Середенко не имеют возможности задавать вопросы и критиковать доводы прокуратуры.

В апреле же 2022 года эстонская Полиция безопасности (КаПо) выпустила свежий ежегодник, в котором названы «существующие и новые угрозы общественному порядку» – в нем нашлось место и делу Середенко. В ежегоднике указано, что правозащитнику инкриминируется «поддержание отношений с враждебным государством». По словам гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, «судебный процесс уже идет, Середенко своей вины не признал, а вердикт суда ожидается летом». Синисалу пояснил: «Это такое преступление, которое, можно сказать, еще не государственная измена. Но это более легкий состав преступления: человек знает и понимает, что ведет разведывательные действия против нашего государства и тесно сотрудничает с заграничными спецслужбами».

В первый раз не поняли? Во второй раз будет хуже!

На исходе 2019 года под натиском властей был закрыт информационный портал «Sputnik Эстония». До этого сотрудникам портала, являвшегося структурным подразделением МИА «Россия сегодня», заблокировали возможность получать зарплату, а потом и вовсе стали грозить уголовными делами. Поскольку людям угрожала реальная опасность, руководство «России сегодня» приняло решение закрыть эстонский «Спутник». Но через некоторое время он «воскрес» и продолжил свою деятельность под новым названием – Sputnik Meedia. Там работал прежний коллектив, а руководила сайтом прежний шеф-редактор Елена Черышева.

Елена Черышева (фото: Доминик Бутен/РИА Новости)

Но в начале марта Черышева сообщила, что Sputnik Meedia тоже прекращает свою работу. Редактор пояснила: «Как вы помните, мы – часть бывшего коллектива "Sputnik Эстония", которому суждено было проработать четыре года и закрыться два года назад из-за угроз эстонской полиции. Год назад мы запустили свой проект Sputnik Meedia, который стремительно набирал обороты популярности в Эстонии. По данным ведущего в мире сервиса статистики интернет-ресурсов Alexa, уже через три месяца мы вошли в пятерку самых читаемых русскоязычных интернет-СМИ Эстонии».

Власти Эстонии с самого начала вставляли порталу палки в колеса. «Нам закрыли домен ЕЕ, но мы продолжили бороться и в срочном порядке перешли на другой домен. Эстонские СМИ под видом "расследования" опубликовали вранье не только про Sputnik Meedia, но и про мою семью», – пишет Елена Черышева.

По ее словам, на протяжении года банки в Эстонии выступали единым фронтом против возглавляемого ею СМИ, закрывая ему счета на основании подозрений в «отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя, оборота наркотиков, проституции» и т. д. Проекту Sputnik Meedia не дали возможности иметь счет на территории Эстонии.

«Поэтому мы были вынуждены открыть его в России. Но и это не помогло. Финансовые учреждения не остановились и продолжили пакостничать, замораживая зарплаты сотрудникам. Сейчас, когда РФ и ЕС усложнили процесс банковских операций в евро, а банки Эстонии загодя самовольно приняли решение и заморозили перечисления некоторым нашим контрагентам, мы не видим вариантов дальше функционировать. Ко всему вышеперечисленному прибавляем отказ от сотрудничества теперь уже бывших спикеров и откровенные угрозы от непонятных личностей мне и некоторым сотрудникам», – сообщила Черышева.

6 апреля связь с ней была потеряна, а лишь много позже стало известно, что в доме Елены Черышевой состоялся многочасовой обыск, а саму ее арестовали – вместе с мужем Мати-Дмитрием Тересталом. Чуть позже было выпущено официальное сообщение о том, что Черышеву подозревают в «преступлении против мира», а точнее – в «нарушении международных санкций».

Другими словами, по отношению к ней была применена та же схема, что и в 2020-21 гг к четырнадцати внештатным сотрудникам порталов «Sputnik Латвия» и lv.baltnnews.com. Мол, раз они сотрудничают с подразделениями МИА «Россия сегодня», возглавляемого находящимся под санкциями Дмитрием Киселевым, то сами нарушают санкционный режим – именно с такой формулировкой на людей завели уголовные дела. Несходство же от ситуации с Черышевой заключается в том, что она, в отличие от четырнадцати латвийских коллег, является гражданкой РФ и проживает в Прибалтике по постоянному виду на жительство.

8 апреля стало известно, что Черышеву выпустили под подписку о невыезде. Позже сама она сообщила: «После 16-часового обыска увезли в арестантский дом. Потом повезли на допрос, потом был суд, прокурор требовал два месяца ареста. На следующий день судья вынесла решение – запрет на выезд из страны, запрещено покидать дом более чем на трое суток», – рассказала журналистка. У нее конфисковали компьютерную технику, телефоны и наличные деньги. Предъявленные ей журналистка назвала «полной чушью».

Черышева добавила, что дело против нее, как выяснилось, завели еще в прошлом году, «органы получили разрешение на прослушку». Что будет с Еленой дальше – пока сказать трудно. Но что можно сказать совершенно точно – все декларации о принципах «свободы слова» и «европейских свободах», которые столько лет декларировала Эстония, оказались пустым звуком.

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