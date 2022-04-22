Самолет Ан-26 упал в Запорожской области
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Выполнявший технический рейс самолет Ан-26 упал в Запорожской области, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба областной администрации.
«Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
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