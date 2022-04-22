 

Боррель выразил желание сесть за стол переговоров с Путиным из-за Украины

22.04.2022, 9:23, Новости дня
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.

Боррель продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров с российским президентом «хоть завтра», передает ТАСС со ссылкой на газету «Паис».

При этом представитель ЕС отметил, что между государствами – членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов. 

«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, включающего нефть и газ). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», – сказал он.

По словам Борреля, это решение принадлежит ЕС – политике высокого уровня, однако до сих пор не было соглашения. «ЕС не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ]. Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», – добавил он.

Представитель ЕС подчеркнул, что эти страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. «И помните, что РФ получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в РФ нефти очень важно», – сказал Боррель.

Ранее стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.

Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.

Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрияпрекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о намерении ФРГотказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индияудвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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