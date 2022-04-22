Издатель GQ и Vogue сообщил о прекращении издательской деятельности в России

Издательский дом Conde Nast заявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке России.

Ранее издательский дом, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в России, связав это решение с изменениями в российском законодательстве.

«Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке», – передает РИА «Новости» опубликованное на сайте издательского дома текст письма к сотрудникам от его главы Роджера Линча.

Он отметил, что компания предпримет необходимые для прекращения деятельности шаги и ожидает, что некоторую часть обязанностей продолжит выполнять 10% российского персонала.

Ранее Marvel прекратил продавать и продлевать лицензии на выпуск комиксов в России.

Компания Disney вначале объявила о приостановке выхода продукции в российских кинотеатрах, а затем сообщила о приостановке остальной деятельности в России, включая «лицензирование контента и продукции, деятельность Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и (работы) линейных каналов».

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