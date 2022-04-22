 

Российские магазины обязали раздавать в канун Пасхи яйца бесплатно

22.04.2022, 9:11, Разное
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Глава Минпромторга Денис Мантуров подписал указ о праве граждан бесплатно получить десяток яиц для празднования православной Пасхи.

Их выдача будет осуществляться во всех российских магазинах 22 и 23 апреля 2022 года.

– Светлый праздник Пасхи – важнейшее событие в жизни всех православных христиан, а их в России, напомню, больше 100 миллионов. В нынешней непростой ситуации мы приняли решение поддержать граждан. В Страстную пятницу и Великую субботу граждане смогут получить в любом магазине десяток яиц для празднования Пасхи по православному обряду, – заявил Мантуров.

Если торговая точка отказывается передавать положенные по закону яйца бесплатно, гражданин может обратиться на специальную горячую линию или в полицию. В этом случае продавец будет оштрафован на один миллион рублей, а при повторной жалобе деятельность магазина может быть приостановлена на три месяца.

Постановление относится исключительно к яйцам белого цвета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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