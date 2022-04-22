Украинские полицейские начали переходить на службу в МВД ЛНР

Бывшие сотрудники украинской полиции переходят на службу в МВД Луганской народной республики, рассказала начальник по работе с личным составом Старобельского РОВД МВД ЛНР старший лейтенант полиции Юлия Романчук.

«Выехали где-то примерно, по нашим данным, 33% состава, остались на работе, которые вернулись и служат сейчас в ЛНР – назначенных уже в приказе действующих бывших сотрудников – 29 человек, 10 еще ждут приказа», – цитирует РИА «Новости» Романчук.

По ее словам, «особо никого не уговаривали, все пришли добровольно, все хотели работать». Она отметила, что «у некоторых, может быть, были поначалу сомнения и опасения», но сейчас все успокоились – все работают.

Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что свыше 40 украинских пограничников перешли на российскую территорию в Крыму и в Брянской области.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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