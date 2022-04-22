Киев обвинил Красный Крест в сотрудничестве с Россией за стремление помочь украинским беженцам

Киев обвиняет Международный Красный Крест в том, что он «сотрудничает» с Россией и якобы вместе с ней депортирует гражданских лиц с Украины, пишет T-Online. Причиной обвинений стало заявление организации о планируемом открытии филиала в Ростовской области на юге РФ с целью оказания помощи украинским беженцам.



AP

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обвинила Международный комитет Красного Креста в сотрудничестве с Россией при якобы принудительных депортациях с Украины, пишет T-Online.

«Международный Красный Крест не выполняет свой мандат, я в этом уверена», — сказала Денисова в среду на украинском телевидении после встречи с главой украинского отделения Красного Креста. Организация обвинения Киева отвергает.

Основанием для обвинений Денисовой послужило заявление Красного Креста об открытии филиала в Ростовской области на юге России. Там организация хочет помогать украинским беженцам, которые, по версии Киева, были насильно вывезены в Россию.

Ссылаясь на данные ООН, Денисова сказала, что около 550 тыс. украинцев, включая 121 тыс. детей, были вывезены в Россию во время военных действий. Однако, по её словам, правительство в Киеве не располагает информацией о личности или местонахождении своих граждан в России, отмечает T-Online. На вопрос телеведущего, подозревает ли Денисова, что Красный Крест «сотрудничает» с Россией, Денисова ответила: «Да, я подозреваю, что они сотрудничают».

Опровергая её обвинения, Красный Крест заявил, что «никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию». «Мы не поддержим никакую операцию, которая идёт против воли народа и против международного права», — подчеркнули в организации.

Кроме того, по заявлению Красного Креста, «установление и поддержание диалога со сторонами конфликта необходимо для получения доступа ко всем пострадавшим людям и необходимых гарантий безопасности, чтобы наши команды могли оказывать жизненно важную помощь».

Красный Крест подтвердил, что продолжает изучать возможность открытия офиса на юге России, пишет T-Online. «Наша единственная цель — облегчить страдания людей, пострадавших от вооружённого конфликта. А страдания сейчас просто огромны», — заявили в Красном Кресте.