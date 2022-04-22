Мнение: О малость ох… уехавшей Ксюше Собчак

Да-а-а, дела-а-а…

С другой стороны, а что вы хотели? От такого любой ох… В общем, и охнет, и уедет, и крышей поедет тоже. Как-то так внезапно «всё смешалось в доме Облонских»…

А Ксюша… Ну что ж от неё многого требовать-то? Она же «девочка»…

Случилось же вот что.

Ксения #Собчак прочитала #новости. И ох… как уехала в гневе! Даже забыла про ответственность по статье о «дискредитации» (впрочем, ей можно). Продукт её охов и ахов — вот.

Наверное, вместе с ней ох… как недоумевают миллионы россиян, а также десятки кремлян. Последние вполне могли особо «не упираться» в противоречиях начальству, наивно полагая, что Запад – это либералы и гуманисты, а значит, в крайнем случае повторится история одного известного «принуждения к миру». Когда при посредничестве западных лидеров всех быстренько, за пять дней, усадили за стол переговоров. А чего же теперь не так-то?

Ну, говоря по правде, «не так» теперь чуть больше, чем всё. Любой, кто даст себе труд напрячь мозги на пять минут и почувствовать разницу, поймёт, в чём дело. В конце концов, «интеллект — это способность к пониманию всё более тонких различий» ©. А не про впитанный со школы навык подбора шаблонов и стереотипов. Кстати, особо прилежным школярам можно посоветовать вспомнить, например, почему в Версале 1918-го именно так поступили с Германией, которая — по меркам начала XX века, конечно, — не сделала ничего такого, что выходило бы за обычную практику тех времён в защите своих национальных интересов, и вообще «с той стороны тоже ведь стреляли»…

Но «девочкам» подобные материи объяснять бесполезно, даже если они разменяли уже пятый десяток. Так что у Ксюши, чьи стеклянные замки сейчас рассыпаются с грохотом один за другим, впереди ещё много ох… каких удивительных открытий насчёт либерализма и гуманизма коллективного Запада.

И тогда она вообще ох… уедет? На… совсем и на… всегда?

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