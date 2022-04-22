 

Панкратов-Черный полностью поддержал спецоперацию РФ на Украине

22.04.2022, 5:45, Новости дня
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Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный сообщил, что полностью поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине.

«Давно уже РФ нужно было остановить украинских националистов. Сколько страдали люди в Донецке и Луганске, я же там бывал не один раз», – приводит слова артиста «Московский комсомолец» со ссылкой на «Телепрограмму».

Панкратов-Черный также выразил уверенность, что уехавшие из РФ «звезды», которые теперь стали унижать Родину, на Западе совершенно никому не нужны. Когда-нибудь им все равно придется вернуться домой, но тут их вряд ли простят, уверен Народный артист России.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что специальная военная операция РФ на Украине идет по плану.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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