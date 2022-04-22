Кадыров обвинил главарей боевиков в убийстве желающих сложить оружие

Командование украинских националистических батальонов не позволяет заблокированным на территории металлургического комбината «Азовсталь» боевикам сложить оружие, имеются свидетельства убийств изъявивших желание сложить оружие, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Пленный раскрыл интересные подробности преступной деятельности боевиков нацбатальонов на территории металлургического комбината «Азовсталь». Со слов пленного [ранее занимавшего огневую позицию по улице Азовстальская города Мариуполя], большинство запертых под толстыми стенами завода желают покинуть данную территорию с белым флагом в руках. Эта инициатива категорически не приветствуется действующим командованием нацбатальонов. Более того, имеются подтвержденные свидетельства убийств собственных солдат, изъявивших желание сложить оружие», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что подлость командиров нацбатальонов и лицемерие киевских властей давно перешли все существующие рамки. «Российская сторона неоднократно предоставляла возможность [боевикам нацбатальонов на территории металлургического комбината «Азовсталь»] сдаться, добровольно выйти из своих укрытий по общеизвестной инструкции. (…) Пора бы уже одуматься и сохранить свои жизни», – отметил Кадыров.

В четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.

В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.

Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.

Во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

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