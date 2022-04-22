Антонов заявил о решимости РФ добиться безъядерного статуса Украины

Российская военная спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Москва добьется подтверждения безъядерного и нейтрального статуса этой страны, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он назвал частью «целенаправленной кампании по изоляции РФ на международных площадках» принятие Постоянным советом Организации американских государств (ОАГ) резолюции о приостановке статуса РФ в качестве наблюдателя при ОАГ из-за ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

«Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле. Разве противоестественна национально-освободительная борьба, которая долгие годы проходила в латиноамериканских странах? Мы всегда были на их стороне. Почему же нас хотят лишить права жить достойно, без угроз фашистских молодчиков извне, проводить независимую внешнюю политику? Именно на цели демилитаризации, денацификации и направлена российская специальная военная операция на Украине. Нам нужно подтверждение безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства. Мы этого добьемся! Это необходимо нашим славянским народам, живущим в России, на Украине и в Белоруссии», – приводит слова Антонова пресс-служба посольства РФ в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что РФ с недоумением наблюдает «усилия по внедрению в повестку ОАГ абсолютно далекой ей темы евробезопасности». «Возмущены включением в резолюцию бездоказательных обвинений против нас в нарушении международного права. Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке. Несмотря на подобную клевету в отношении наших усилий по обеспечению коренных интересов безопасности России, мы открыты к продолжению сотрудничества. Будем развивать взаимовыгодные торгово-экономические, научно-технические и культурно-гуманитарные связи с заинтересованными в этом партнерами», – подчеркнул посол.

«Мы благодарны тем государствам, которые осмелились не поддержать данную резолюцию и не пожелали ассоциироваться с русофобской кампанией», – заключил он.

Резолюцию поддержали 25 членов Постоянного совета ОАГ. При голосовании воздержались Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Мексика, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, а также Сент-Китс и Невис. В тексте одобренного документа говорится, что организация «немедленно приостановит статус Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ <…> до тех пор, пока российское правительство не прекратит военные действия, не выведет все свои вооруженные силы и военную технику с Украины в пределах ее международно признанных границ и не вернется на путь диалога и дипломатии».

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