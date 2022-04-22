Focus – немцев готовят к очередному подорожанию молочных продуктов

Молочные компании в Германии готовят потребителей к новому подорожанию, пишет немецкий журнал Focus. Популярные в стране сети супермаркетов и дискаунтеров уже подняли цены на масло и молоко, и вскоре их рост может продолжиться. Как отмечают эксперты, к лету покупатели уже ощутят на своём кошельке последствия этой негативной тенденции.



AP

Предприятия молочной промышленности Германии ожидают дальнейшей значительной корректировки цен на молоко и масло, пишет немецкий журнал Focus.

«Только часть повышения цен дошла до потребителей», — отметил главный исполнительный директор Ассоциации молочной промышленности Экхард Хойзер в интервью немецким СМИ. Эксперт прогнозирует, что цены могут вырасти не позднее лета.

«Литр молока точно станет дороже одного евро», — считает Хойзер. Что касается масла, он рассчитывает на десять центов больше за пачку. При этом эксперт имеет в виду так называемые цены начального уровня, причём повышение цен затрагивает всю немецкую розничную торговлю — и, таким образом, не только производителей известных брендов, но также продукцию без громкого имени и дискаунтеры.

Сейчас покупатели платят 88 центов за литр молока с большим сроком хранения по самой низкой цене, отмечает издание. Только вариант с низким содержанием жира стоит дешевле — 80 центов. Те, кто хочет сэкономить, должны следить за текущими специальными предложениями. Судя по всему, в этом году цена на недорогое молоко вырастет до €1,05. Более дешёвое молоко с жирностью 1,5%, вероятно, будет продаваться по цене 99 центов.

Литр хорошего свежего молока с пометкой «натуральное» на данный момент стоит от €1,15. Таким образом, возможно, что цена поднимется до €1,3.

Как отмечает Focus, сейчас потребителям приходится платить €2,09 за сливочное масло известных немецких производителей. Если цена вырастет на 10 центов, то с лета стартовая цена может составить €2,19. Популярное ирландское масло будет стоить €2,69, а за высококачественное натуральное масло дискаунтеры будут брать €2,79.

Единственное масло, которое в таком случае будет дешевле, — это сливочное масло в пластиковой упаковке. В магазинах Aldi, Lidl, Penny и других сетевых супермаркетах цена на данный момент составляет €1,79.

Кроме того, потребителям также впервые придётся заплатить более 30 центов за самый дешёвый йогурт в пластиковом стаканчике. Цена на фруктовый йогурт может преодолеть отметку в 40 центов. Взбитые сливки и сметана будут стоить более 70 центов. Цена за творог составит более 90 центов.

Как поясняет Хойзер, производителям придётся считаться с ростом производственных затрат. Кроме того, ситуация усугубится, если потребители начнут делать покупки в запас. «К сожалению, закупки про запас играют определённую роль в росте цен, — рассказывает эксперт. — Потребители замораживают масло и запасаются молоком длительного хранения».

Но и сами производители продовольствия тоже запасаются продуктами, подчёркивает немецкий журнал. «Они хранят больше запасов молока, масла и сыра, чтобы всегда иметь возможность доставить их», — отмечает эксперт. Это уже привело к относительно сильному росту цен. Опасно в данной ситуации то, что если цена на молоко повышается, то какао, сладкая выпечка, торты, шоколад и даже кофейные изделия также дорожают.

Как отмечает Focus, в прежние годы молочные компании согласовывали цены с розничными торговцами каждые шесть месяцев. Теперь это уже не так. По словам Хойзера, «теперь цены автоматически корректируются — в сторону повышения или понижения, — как только изменяются цены на ведущие продукты, такие как масло, молоко или сухое молоко».

Focus советует немцам не запасаться продуктами впрок, потому что такие закупки в итоге приносят потребителю только разочарование и ведут к росту цен.

Согласно исследованию издания, молоко входит в тройку наиболее часто покупаемых продуктов питания в магазинах Aldi, Lidl, Rewe, Edeka и Penny. Поэтому для супермаркетов и дискаунтеров важно, чтобы молоко, масло и другие молочные продукты предлагались по выгодным ценам.

Таким образом, потребители, вероятно, будут чаще сталкиваться с краткосрочными скидочными предложениями. Лучший пример: сейчас вряд ли найдётся розничный продавец, который не предлагает фирменное сливочное масло по цене менее двух евро. Сливки и йогурт сейчас также пользуются высоким спросом.

Это ещё одна причина, по которой важно обращать внимание на рекламные буклеты, использовать купоны или просматривать собственные приложения дискаунтеров и супермаркетов, заключает немецкий журнал Focus.