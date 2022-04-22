Комбат «Сомали» назвал взятие Мариуполя переломным моментом

Командир штурмового батальона «Сомали» ДНР Тимур Курилкин назвал взятие Мариуполя переломным моментом.

«Это прям очень скоро закончится (…) Мариуполь мы взяли. Полностью взяли. Гадов всех докрошили. Осталось чуть-чуть. Недобитки [остались]. Я думаю, (…) это будет переломный момент всей этой войны. Сейчас Мариуполь, послезавтра-завтра Авдеевка, а потом уже и дальше по накатанной пойдет все. И то, что там у них группировка собрана – это все ерунда, это все ВСУ, это все легко», – сообщил комбат «Сомали» ДНР Тимур Курилкин в видео, опубликованном в Telegram-канале военного корреспондента Андрея Руденко.

В четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.

В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.

Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.

Во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

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