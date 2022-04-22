 

Комбат «Сомали» назвал взятие Мариуполя переломным моментом

22.04.2022, 4:20, Новости дня
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Командир штурмового батальона «Сомали» ДНР Тимур Курилкин назвал взятие Мариуполя переломным моментом.

«Это прям очень скоро закончится (…) Мариуполь мы взяли. Полностью взяли. Гадов всех докрошили. Осталось чуть-чуть. Недобитки [остались]. Я думаю, (…) это будет переломный момент всей этой войны. Сейчас Мариуполь, послезавтра-завтра Авдеевка, а потом уже и дальше по накатанной пойдет все. И то, что там у них группировка собрана – это все ерунда, это все ВСУ, это все легко», – сообщил комбат «Сомали» ДНР Тимур Курилкин в видео, опубликованном в Telegram-канале военного корреспондента Андрея Руденко.

В четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.

В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.

Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.

Во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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