CBS News – королева Елизавета отмечает 96-й день рождения среди всеобщего почёта и уважения

За долгие десятилетия своего правления королева Великобритании Елизавета II преодолела множество непростых ситуаций, продолжая меняться и развиваться вместе с британской монархией, пишет обозреватель CBS News Саймон Бейтс. По его мнению, за это время Елизавета II смогла добиться расположения и глубокого уважения даже среди ярых противников традиционной монархии, несмотря на все сложности и скандалы, которые пришлось пережить королевской семье.

Королеве Великобритании Елизавете II в четверг исполняется 96 лет. Обозреватель CBS News Саймон Бейтс анализирует её многолетнее правление. И как всегда, напоминаем, что Саймон выражает своё личное мнение, которое не обязательно совпадает с позицией канала CBS News.

САЙМОН БЕЙТС, обозреватель CBS News: Эта особая веха — хороший повод попытаться объяснить, почему в этой стране королеву уважают практически все, включая даже тех людей, которые настроены категорически против монархии. И если вы предполагаете, что всё, что она делала, это носила корону, поддерживала устоявшиеся традиции и торжественно разрезала несколько тортов, вы глубоко ошибаетесь.

Эта королева сама менялась и развивалась вместе с монархией на протяжении многих лет. Для начала, давайте послушаем её собственный голос.

ЕЛИЗАВЕТА II, королева Великобритании: Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, будь она длинной или короткой, будет…

САЙМОН БЕЙТС: В начале своего правления она напоминала скорее необычный огранённый кристалл — причём с таким акцентом, который с трудом кто-то понял бы за пределами вечеринки в загородном доме. Однако в наши дни…

ЕЛИЗАВЕТА II: Удивительно, сколько можно сделать, когда это необходимо! Вы настоящие рекордсмены, не так ли?

САЙМОН БЕЙТС: Сейчас она стала гораздо ближе для многих из нас. И появилось ещё больше изменений: Елизавета II ввела в обиход «королевскую прогулку», во время которой она лично общается с толпой зрителей, собирающихся, чтобы её увидеть.

Также ей пришлось столкнуться с публичным распадом браков троих её детей — принцессы Анны с Марком Филлипсом, принца Эндрю и Сары Фергюсон, а также принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

За все эти годы королева не совершала много ошибок. Однако в 1997 году она подверглась критике после смерти Дианы, решив остаться в Шотландии, пока британцы оплакивали потерю. Возвращение королевы в Лондон разрядило потенциально взрывоопасную ситуацию.

Но конечно, её беды на этом не закончились. Уже в глубокой старости её коснулась публичная полемика вокруг её сына принца Эндрю из-за его дружбы с осуждённым американским педофилом Джеффри Эпштейном, а также отчуждение её внука принца Гарри от большей части остальной королевской семьи после его женитьбы на Меган Маркл. Но самым большим ударом стала смерть её мужа, принца Филиппа.

Если вы попадёте на встречу с ней, как это было со мной несколько раз, это всё происходит очень цивилизованно. Кто-нибудь шепчет ей, что это «такой-то и такой-то», королева улыбается, задаёт соответствующий вопрос, выслушивает ответ и идёт дальше. И вы чувствуете, что повстречали очень сердечную женщину, которой вы действительно интересны.

Такова и есть королева Елизавета — возможно, немного старомодная и традиционная, она служит стоическим и постоянным напоминанием о том, что со временем можно добиться реальных изменений. Это был сегодняшний выпуск программы «Лондон на связи» и Саймон Бейтс из CBS News.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2022 года.